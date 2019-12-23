بواتينغ سيمثل أمام المحكمة بتهمة العنف الأسري









اسماء السيد - أفاد متحدث باسم محكمة في مدينة ميونيخ الألمانية الإثنين عن إحالة جيروم بواتينغ مدافع نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم الى القضاء بتهمة العنف الأسري على خلفية تعرضه لشريكته السابقة.

وقال كلاوس بيتر لوكالة "سيد" التابعة لفرانس برس، أن التهم الموجهة الى الدولي السابق تتعلق بالتسبب بـ "إصابات جسدية طفيفة متعمدة".

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ويؤكد ذلك ما تداولته تقارير صحافية محلية في الآونة الأخيرة، على رغم أن المحكمة استبعدت تهمة التسبب بـ "إصابات جسدية خطرة" الموجهة الى اللاعب المتوج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم في البرازيل عام 2014، والتي على أساسها بدأ الادعاء.

واتهم بواتينغ (31 عاما) الذي يلعب في صفوف النادي البافاري منذ عام 2011 وتوج معه بلقب دوري ابطال أوروبا عام 2013، بالتعرض لشريكته السابقة التي كان على علاقة معها لمدة عشر سنوات وأنجبت منه ولدين.

وفُتح التحقيق بالقضية في خريف العام 2018 وبدأت الملاحقات القضائية والرسمية في شباط/فبراير من العام الحالي.