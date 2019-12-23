شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ : الأهلى فاز على منافس قوى.. والإعلان عن الصفقات فى توقيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى أن الأحمر فاز على أحد أقوى أندية الدوري المصري هذا الموسم وأن الاتحاد السكندرى يمتلك عناصر جيدة بقيادة طلعت يوسف.

وأضاف سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport، أنه لا يوجد إعلان عن صفقات خلال التوقيت الحالي ولكن في حين الانتهاء من التعاقد سوف يتم الكشف عن اللاعب وهويته ولذلك لابد من الانتظار.

وأشار مدير الكرة بفريق الأهلي أن المنافسة على بطولة الدورى المصرى تحتاج الى الفوز فى جميع المباريات وحصد أكبر عدد من النقاط.

واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز السابع على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.

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