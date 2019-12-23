شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: "فايلر عامل شغل عالى مع الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بأن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر يقوم بعمل رائع ويقوم بتغيرات داخل وخارج الملعب بطريقة جيدة ووصفة قائلاً: "فايلر عامل شغل عالٍ مع الأهلى".
واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز السابع على التوالى على حساب الاتحاد السكندري برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولي ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.
وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "on sport" أن الحرية التى لعب بيها الرباعى حسين الشحات ومحمد مجدى "قفشة" وأحمد الشيخ" خلال الشوط الثانى من مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى واستغلال المساحات وترابط الخطوط أدت إلى النجاح تسجيل ثلاث أهداف .
وأشار عماد متعب أن التغيرات التى قام بيها الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف لم تؤد الإضافة خلال المباراة وخروج أحمد رفعت من أهم عناصر اللعب لفريق سيد البلد.
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