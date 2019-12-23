شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يضيف الهدف الثالث للأهلى أمام الاتحاد السكندرى..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى الهدف الثالث لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، بعد اللمسة الثانية له عقب نزوله أرض الملعب بديلاً لأحمد الشيخ، فى الدقيقة 67 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح أحمد الشيخ فى إحراز هدف تقدم الأهلي فى نهاية الشوط الأول وبالتحديد بالدقيقة 47، ثم أحرز محمد مجدى قفشة الهدف الثانى للمارد الأحمر فى الدقيقة 53.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجاي.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلاً من:

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت

خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، اكوي.

الأهلى يتصدر المسابقة بـ21 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى برصيد 20 نقطة، وإن كان للأول مباراتان مؤجلتان.

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