شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الاتحاد السكندري ظهر بحالة سيئة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن فريق الاتحاد السكندرى ظهر بشكل سيئ للغاية منذ بداية الشوط الثانى فى مباراة اليوم أمام الأهلى فى بطولة الدورى المصرى.
وأوضح وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "on sport" أن لديه تحفيظ كبير على أداء وتوظيف حسين الشحات لاعب فريق الأهلى خلال المباراة اليوم الاتحاد السكندرى وعدم التفاهم بينه وبين التونسى على معلول فى الجبهة اليسرى.
وأشار وليد صلاح الدين إلى أن التغيرات التى قام السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قامت بصناعة الفارق وإشراك المهاجم المغربى وليد أزارو التى نجح فى تسجيل هدف الثالث بينما جاء تغيرات فريق الاتحاد السكندرى لم يكتب لها النجاح حيث خروج أحمد رفعت أثر بالسلب على الأداء.
واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز السابع على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.
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