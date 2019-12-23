شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلى يمطر شباك الاتحاد السكندري برباعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت نتيجة الأهلى والاتحاد السكندرى 4 / 0 بعد مرور 75 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.

وقد استحوذ لاعبو الأهلى على مجريات المباراة تمامًا بعد الهدف الثانى، ونجح المغربى وليد أزارو وفى إحراز الهدف الثالث للمارد الأحمر فى الدقيقة 67 ، قبل أن يضيف على معلول الهدف الرابع فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجاي.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري:

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت.

خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، أكوي

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