شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكي وحسام حسن ضمن قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار حسام حسن المدير الفنى لسموحة 20 لاعبًا في قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الجونة، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، حسين تيمور.

خط الدفاع: رجب نبيل، أحمد أبوالفتوح، شريف رضا، محمد الترهوني، أحمد جمال.

خط الوسط: محمد نادي، أحمد حمص، يوسف ديوب، محمود حليمو، إسلام جمال، محمد كوفي، ناصر ماهر، خالد محمد، إسلام الفار، سلامة أحمد.

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خط الهجوم: أحمد حسن مكي، رونالد وانجا، حسام حسن.

واستبعد المدير الفنى لسموحه كل من عمر صلاح وكريم يحيى وفارس مجاهد وإيدي إيمومو وإبراهيم عبد القوي لأسباب فنية.

يذكر أن سموحة يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.