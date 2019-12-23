شكرا لقرائتكم خبر عن ‎20 لاعبًا فى قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة أف سي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، استعدادًا لمباراة أف سى مصر المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع العاشر بالدوري.

وضمت القائمة كلاً من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودى وعاصم سعيد وحسنى فتحى وأحمد ياسين ومحمد دسوقى وصلاح ريكو ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وميدو جابر ومحمد مسعد وباولن فوافى وصلاح أمين واودوموسيس وعمرو مرعى وأحمد مصطفى وأحمد صبيحة.

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وكان فريق المقاصة قد اأدي تدريبه مساء اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وعقب المران اختار المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للمباراة للدخول في المعسكر المغلق.

وكان اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى المقاصة قد اجتمع بالجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم ودعم الفريق لاستعادة الانتصارات من جديد، مؤكدًا لهم أنه يلمس الجهد المبذول من الجهاز الفني وأن تراجع النتائج ونزيف النقاط يرجع لسوء التوفيق. وتعهد اللاعبون لرئيس النادي وللجهاز الفني بتصحيح المسار وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.‎