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فايلر بعد رباعية الاتحاد: الدوري بطولة قوية.. والأهلي لم يحسمها بعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي عن رضاه عن فوز فريقه على الاتحاد برباعية مشيدًا بحفاظ فريقه على نظافه شباكه للمرة السابعة هذا الموسم. 

 

وأشاد رينيه فايلر بفريق الاتحاد السكندري مؤكدًا أنه قدم مباراة رائعة إلا أن فريقه نجح في حسم المباراة لصالحه في النهاية.

 

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وقال فايلر: "بطولة ليست ضعيفة والأهلي لم يحسمها بعد، مؤكدًا أن أيمن أشرف مدافع الفريق من أفضل لاعبي فريقه وتغيير ديانج وقفشة جاء لأسباب فنية وليس لتعرضهما لأي إصابة".

 

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

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