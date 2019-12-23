شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: لم أتوقع النتيجة الثقيلة أمام الأهلى وراضٍ عن أداء اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
وقال يوسف: "سنعمل على علاج الأخطاء في الفترة المقبلة، الفريق مقبل على العديد من التحديات المهمة، الإرهاق كان له دور كبير في تراجع أداء فريقه"، مضيفًا أن عدم الدفع بخالد قمر جاء لمنحه قسطًا من الراحة خاصة أنه يسعي لعمل تدوير بين اللاعبين في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها فريقه، مؤكدًا أن هدف الأهلي الثاني جاء من تسلل واضح" .
وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.
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