شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: لم أتوقع النتيجة الثقيلة أمام الأهلى وراضٍ عن أداء اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري أنه لم يتوقع الخسارة من الأهلي برباعية كاشفًا عن أنه راضٍ على أداء فريقه في الشوط الأول، إلا أن الشوط الثاني شهد تراجعًا كبيرًا في الأداء.

وقال يوسف: "سنعمل على علاج الأخطاء في الفترة المقبلة، الفريق مقبل على العديد من التحديات المهمة، الإرهاق كان له دور كبير في تراجع أداء فريقه"، مضيفًا أن عدم الدفع بخالد قمر جاء لمنحه قسطًا من الراحة خاصة أنه يسعي لعمل تدوير بين اللاعبين في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها فريقه، مؤكدًا أن هدف الأهلي الثاني جاء من تسلل واضح" .

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.