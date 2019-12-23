شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يكشف سر احتفاله بـ"الشنكار".. ويؤكد: فايلر لا يعرف أساسي واحتياطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد الشيخ لاعب الأهلي عن سر احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمي الاتحاد السكندري اليوم في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الـ 10 للدوري.

وقال أحمد الشيخ في تصريحات لقناة تايم سبورت: إنه يضع صورة ابنته مكة علي واقي الساق "الشنكار"، واحتفل بها لتفاؤله بوجودها في حياته.

وعن سياسة السويسري فايلر المدير الفني للأهلي، قال أحمد الشيخ إن السويسري يتعامل مع التدريبات باعتبارها مباريات رسمية، ويطالب اللاعبين بالجدية في التدريب ولا يوجد لديه تفرقة بين لاعب أساسي وآخر احتياطي إلا بالمجهود في التدريبات.

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كما تحدث أحمد الشيخ عن تألقه الفترة الحالية مع الأهلي قال لاعب الوسط: أقيم أدائي عقب كل مباراة وأقف على أخطائي وأعمل علي تصحيحها وفقًا لتعليمات المدير الفني، وأحاول استغلال فترة التألق الحالية في تثبيت أقدامي بالتشكيل الأساسي للفريق.