"مش في دماغي وفايلر السر".. الشيخ يرد على الانتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - فريدة قطب:

قال أحمد الشيخ نجم الأهلي وصاحب هدفه الأول في الاتحاد إنه لا يسعى للرد على على منتقديه بتسجيل الأهداف مشدداً على أنه يهدف فقط لمساعدة فريقه والارتقاء بمستواه الفني.

وسجل الشيخ هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد السكندري في المباراة التى انتهت بفوز النادي الأحمر برباعية نظيفة بعد أن سجل هدف في المباراة الماضية أمام الإسماعيلي.

وأضاف الشيخ في تصريحاته عقب المباراة أنه لا يهتم بالانتقادات الموجهة لمستواه قائلاً " مش في دماغي".

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وواصل "اهتم فقط بجماهير الأهلي وهي تعلم مدى ارتباط الشيخ بالأهلي".

وحول مستواه الحالي قال الشيخ " فايلر يحفز جميع اللاعبين ويهتم بجميع التفاصيل ويضع في مقدمة أولوياته للمشاركة أساسياً الاجتهاد في التدريبات ".

وأنهى " أتمني الاستمرار في المشاركة للتطوري ".