محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - فريدة قطب:
قال أحمد الشيخ نجم الأهلي وصاحب هدفه الأول في الاتحاد إنه لا يسعى للرد على على منتقديه بتسجيل الأهداف مشدداً على أنه يهدف فقط لمساعدة فريقه والارتقاء بمستواه الفني.
وسجل الشيخ هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد السكندري في المباراة التى انتهت بفوز النادي الأحمر برباعية نظيفة بعد أن سجل هدف في المباراة الماضية أمام الإسماعيلي.
وأضاف الشيخ في تصريحاته عقب المباراة أنه لا يهتم بالانتقادات الموجهة لمستواه قائلاً " مش في دماغي".
وواصل "اهتم فقط بجماهير الأهلي وهي تعلم مدى ارتباط الشيخ بالأهلي".
وحول مستواه الحالي قال الشيخ " فايلر يحفز جميع اللاعبين ويهتم بجميع التفاصيل ويضع في مقدمة أولوياته للمشاركة أساسياً الاجتهاد في التدريبات ".
وأنهى " أتمني الاستمرار في المشاركة للتطوري ".
كانت هذه تفاصيل خبر "مش في دماغي وفايلر السر".. الشيخ يرد على الانتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.