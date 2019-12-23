محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أشاد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بالفوز الذي تحقق على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يستهدف تحسين ترتيبه في دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة على ملعب ستاد القاهرة، ليحلق في صدارة الدوري المصري رافعا رصيده إلى 24 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول 8 جولات من المسابقة.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة "الأهلي" بعد المباراة: "حققنا فوزا هاما على الاتحاد الذي قدم مباريات رائعة قبل مواجهتنا، إذ لم يستقبل سوى خمسة أهداف فقط وهو ما يؤكد أنه فريق منظم للغاية".
وأضاف: "كل مباراة ستكون أصعب من التي سبقتها، لدينا مباراة هامة مع بلاتنيوم ونتمنى التوفيق خلالها، نخوض مباراة كل أربعة أيام، وسنغلق صفحة الدوري لتحسين ترتيبنا في بطولة دوري الأبطال".
وأتم: "تلاحم المباريات قد يسبب إجهادًا، واعتدنا دائمًا ألا نشغل بالنا بأي شيء، نركز في الملعب فقط ونريد كل اللاعبين في حالة تركيز دائم، وهو ما ينقله المدير الفني رينيه فايلر للاعبين قبل كل لقاء".
يُذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة بلاتنيوم بطل زمبابوي يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال، بعد خسارته من النجم الساحلي وفوزه على الهلال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الانتصار الثامن تواليا.. عبدالحفيظ يكشف نصيحة فايلر وهدف الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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