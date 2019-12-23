طلعت يوسف يعلق على خسارته أمام الأهلي.. ويكشف موقفه من التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن الخسارة من الأهلي نتيجة غير متوقعة، رغم الأداء القوي الذي قدمه فريقه طوال المباراة خاصة في الشوط الأول.

وتلقى فريق الاتحاد السكندري خسارة قاسية أمام الأهلي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 10 بالدوري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الخسارة أمام الأهلي نتيجة غير متوقعة او محسوبة، خاصة أن الفريق يستعد لمواجهة صعبة في البطولة العربية أمام الإسماعيلي".

وأضاف:"في الشوط الأول راض عن الأداء وبسبب الضغط الذي تعرضنا له كنت اتوقع تراجع مستوى اللاعبين في الشوط الثاني".

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وأوضح أن الفريق "يعاني من حالة حزن شديدة بعد الخسارة من الأهلي، لكن رغم ذلك سيحاول تجهيز اللاعبين لمواجهة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي في البطولة العربية".

وتابع:" عانينا من الإرهاق في الشوط الثاني وارتكبنا أخطاء في التمركز لكن اسبابها الجهد الكبير طوال اللقاء".

وأشار إلى انه ليس لديه أي تبرير للخسارة من الأهلي، لكن الاجهاد كان له دور في تحول الاداء، لافتا إلى أن "عملية التدوير يجب أن تكون بحساب".

وأتم تصريحاته:"لا أعرف سبب إلغاء هدفنا أمام الأهلي لكن وجهة نظر الحكم تحترم، وليس لدي أي تعليق على التحكيم، وأرى أن هدف الأهلي الثاني غير صحيح".