بالصور.. هدف "أفشة" في مرمى الاتحاد السكندري يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- فريد قطب:

احتجت جماهير الاتحاد السكندري على الهدف الثاني لفريق الأهلي خلال مواجهة فريقها التي تقام على ملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ 10 بالدوري الممتاز.

في الدقيقة الـ53، سجل الأهلي الهدف الثاني بعدما مرر الشحات الكرة إلى جونيور أجايي داخل المنطقة الذي مررها بدوره إلى محمد مجدي أفشة ليحولها بسهولة داخل الشباك الخالية من حارسها.

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هدف الأهلي الذي سجله أفشة، اعقبه اعتراضات واسعة من جانب جماهير زعيم الثغر التي حضرت لمتابعة المباراة في ستاد القاهرة.

وابدت جماهير الاتحاد السكندري غضبها من الهدف المسجل باسم أفشة واعتبرته غير صيح بداعي التسلل، لكن الحكم احتسبه هدفا صحيحا لصالح الأهلي.