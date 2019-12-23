الأهلي يفقد جهود أيمن أشرف أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

تأكد غياب أيمن أشرف، لاعب الأهلي عن مواجهة فريقه المقبلة بالدوري أمام مصر المقاصة لحصوله على بطاقة صفراء خلال مشاركته أمام الاتحاد السكندري.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه أيمن أشرف مع حلول الدقيقة 31 من زمن مواجهة الاتحاد، بعد تدخل عنيف ضد لاعب زعيم الثغر، وذلك يكون لديه 3 بطاقات صفراء.

وفي وقت سابق تلقى ايمن أشرف بطاقة صفراء خلال مواجهة الأهلي أمام سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وبعدها بطاقة اخرى أمام حرس الحدود بالجولة الثامنة.

ومن المقرر أن يغيب أيمن أشرف عن مواجهة الأهلي أمام المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل 1 يناير 2020، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثلاثة.