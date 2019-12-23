بالصور.. لجنة التخطيط بالأهلي تستقبل جهاز المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي: استقبلت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح الجهاز الفني لمنتخب مصر لاستاد القاهرة الدولي لمشاهدة لقاء الأهلي والاتحاد السكندري. وحضر حسام البدري بصحبة طارق مصطفي وسيد معوض مساعديه لمشاهدة المباراة من المقصورة الرئيسية .

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