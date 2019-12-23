فايلر: الدوري المصري قوي .. ولا أشغل نفسي بما يقال في الإعلام

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي سعادته بالفوز الكبير الذي تحقق على الإتجاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وافتتح فايلر المؤتمر الصحفي عقب المباراة بالإعتذار عن التأخير بسبب امور كان يتم معالجتها بعد المباراة.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي "سعداء بتحقيق فوز كبير في مثل هذه المباراة، وكذلك المحافظة على نظافة شباكنا أمام فريق قوي، فالمباراة

كادت أن تضيع مننا بعد الربع ساعة الأولى، ولكننا تقدمنا بهدف من ركلة ركنية ساعدنا كثيرًا".

وواصل "الدوري المصري ليس ضعيفا بل يضم أندية قوية، والمقارنة بينه ودوري الأبطال غير جائزة لأن الأخير يضم مستويات أقوى ونخبة من فرق القارة".

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وأوضح "اللاعبون سيحصلون على راحة غداً ليست للإحتفال بأعياد رأس السنة وإنما للراحة لأن الكثيرين يشكون من الإرهاق الشديد، وكذلك لأني

مرتبط بظروف خاصة".

وعن مستوى لاعبي الأهلي أشار "أيمن أشرف، الكرة تعتمد على الجانب البدني، سعيد بمستواه وطبيعي أن يحصل على إنذارات لأنه مدافع، كما أني سعيد لأن أحمد الشيخ سجل هدفا، وهو ما يساهم في منح الثقة لأي لاعب في الخط الهجومي".

وأردف " لم أحدد على الورق من اللاعب الأساسي أو الاحتياطي، بل كل اللاعبين لديهم فرصة للمشاركة في المباريات".

بعد سؤاله عن الإستبدال اختتم تصريحاته قائلاً "ليس من إختصاصي مناقشة الإستبدال، انا أركز في عملي الفني فقط ولا أشغل نفسي بما يقال في وسائل الإعلام، وإلا سأكون مضطرا للتفكير ١٥٠ ساعة يوميا".