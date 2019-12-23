سامي قمصان: الأهلي عاد إلى اللقاء في الشوط الثاني

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الإتحاد السكندري ظهر بشكل أفضل في الشوط الأول من مباراة الفريقين اليوم الاثنين.
وتمكن الأهلي من الفوز على الإتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استادالقاهرة في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.
وقال قمصان في تصريحات عقب المباراة "الإتحاد كان له الأفضلية في الشوط الأول، ولكننا عدنا بقوة في الشوط الثاني وحققنا إنتصار عريض".
وأضاف "من الطبيعي أن يكون هناكصعوبة في المباراة لأن الإتحاد صاحب المركز الثاني، ولكن شخصية الأهلي ظهرت في اللقاء".
وتابع "كل مباراة يتم الإعداد لها بشكل كبير، وهذا ما حدث مع الإتحاد فهو منافس قوي ويسير بخطى طيبة عربيًا ومحليًا".
واختتم "الأهلي حقق العديد من المكاسب في المباراة بجانب الثلاث نقاط، وتتمثل في عودة عمرو السولية، وتسجيل المهاجم المغربي وليد أزارو".
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