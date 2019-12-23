سمير عثمان: الأهلي سجل هدفه الثاني من تسلل

علق الخبير التحكيمي سمير عثمان على أداء حكم المباراة طارق مجدي، خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية دون رد.

وقال عثمان خلال تحليل الأداء التحكيمي عبر فضائية تايم سبورت أن حكم المباراة كان موفق في إلغاء هدف الاتحاد السكندري في الشوط الأول، نظراً لوجود خطأ من

مهاجم زعيم الثغر ضد سعد سمير، وأن الحكم طارق مجدي احتسب الخطأ قبل أن تدخل الكرة إلى المرمى وهو قرار صائب.

وعن هدف الأهلي الثاني أشار "الكرة التي وصلت إلى جونيور أجاي من حسين الشحات لم يكن المهاجم النيجيري متسللاً، ولكن بعد ذلك أصبحت كرة أخرى، فالمهاجم لعبها إلى مجدي

قفشة والذي كان في موقف تسلل".

وأوضح "في حالة الهدف الثاني يجب أن تكون الكرة هي من تسبق لاعب الأهلي حتى لا يتم إحتساب تسلل، ولكن ما حدث أن مجدي قفشة كان هو من يسبق الكرة وبالتالي التسلل موجود، وحامل الراية يوسف البساطي لم يكن موقف في قراره".

وتابع "بالنسبة لركة جزاء الأهلي، فهي صحيحة تمامًا مع اصطدام الكرة بيد المدافع محمود رزق، ولكن الحكم لم يكن عليه منح المدافع بطاقة صفراء لأن التعمد لم يكن موجود في الحالة".