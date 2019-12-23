يوفنتوس ومانشستر يونايتد يطاردان جوهرة سالزبوج

أكد أوليفر مينتزلاف، مالك نادي ريد بول لايبزيج الألماني أن يوفنتوس الإيطالي يعد ضمن الأندية التي ترغب في التعاقد مع ايرلينج هالاند، نجم منتخب النوريج ومهاجم سالزبوج.

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هالاند فقط 19 عامًا لكنه استطاع تسجيل 28 هدفًا في 22 مباراة مع ريد بول سالزبورج في هذا الموسم، ومن بينهم ثمان أهداف في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وقد أدى ذلك إلى قيام عدة

أندية بالتخطيط للتعاقد مع المهاجم الصغير من بينهم يوفنتوس الإيطالي.

وقال مينتزلاف، في تصريحات لقناة "سبورت 1" الألمانية حول اهتمام ناديه بالتعاقد مع هالاند "نعم لقد التقينا به هناك بالفعل اهتمامًا كبيرًا باللاعب".

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وأكمل "لقد استمع إلينا بمنطقية وهو يبدو منفتحًا للرحيل سيكون مهتمًا لتغيير ناديه في الصيف على أقصى تقدير".

أردف "لن يكون الامر علينا سهلًا فهناك مانشستر يونايتد

يوفنتوس يبحث عن مهاجم

يتطلع فريق "السيدة العجوز" في التعاقد مع مهاجم جديد وذلك بعدما اقترب كريستيانو رونالدو من عمر الـ 35 عامًا وجونزالو هيجواين الذي سيتم الـ 32 وماريو ماندزوكيتش الذي يقترب من الـ 33.

لكن قد يكون لدى لايبزيج الفرصة الاكبر للتعاقد مع صاحب الـ 19 عامًا من سالزبورج بسبب تبعية الناديين لشركة ريد بول النمساوية.

ويذكر أن يوفنتوس قد خسر أمس الأحد لقب كأس السوبر الإيطالي بعدما تعرض للهزيمة من لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.