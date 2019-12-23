رباعية الأهلي توقف سلسلة اللاهزيمة للاتحاد السكندري

أنهى الأهلي سلسلة اللاهزيمة التي حققها الإتحاد السكندري هذا الموسم، وذلك بعد أن فاز المارد الأحمر على زعيم الثغر برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يوقف الأهلي سلسلة

الاتحاد السكندري، بعدم التعرض للخسارة منذ 88 يوما، حيث نجح الاتحاد السكندري تحت قيادة المدير الفني طلعت يوسف.

فمنذ أن تلقى الإتحاد السكندري الهزيمة من الزمالك في افتتاح الدوري يوم 23 سبتمبر

الماضي، لم يتعرض زعيم الثغر للخسارة في كل المباريات التي خاضها بالبطولات المشارك بها سواء كأس مصر أو البطولة العربية أو الدوري الممتاز.

حيث كان الإتحاد يفوز أو يتعادل على أقل تقدير، ولكن دون تلقي أي هزيمة منذ 88 يوما، في سابقة للفريق السكندري، قبل أن يقوم الأهلي بإنهاء السلسلة بفوز كبير.