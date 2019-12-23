بعد فوز الأهلي على الاتحاد.. رينيه فايلر يقترب من رقم مانويل جوزيه

اقترب رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، من الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للمارد الأحمر.
وتمكن الأهلي اليوم من تحقيق إنتصاره الثامن على التوالي في الدوري الممتاز، عقب إنتصاره الكبير على الإتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهم باستاد القاهرة في الجولة العاشرة منالمسابقة.
ويواصل الاهلي نتائج المميزة هذا الموسم مع السويسري فايلر ليحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز في 8 مباريات، علي حساب كل من سموحة والإنتاج الحربى وأسوان ووادى دجلة والجونة وحرس الحدود والإسماعيلى وأخيراً الاتحاد السكندري.
وبذلك يقترب فايلر من الرقم القياسى فى الفوز المتتالى خلال موسم واحد في الدوري، والذي حققه الفريق في موسم 2004/2005 تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه محققًا 17 انتصار قبل أن يسقط الأهلي في فخ التعادل أمام المصري البورسعيدي.
كما يمتلك الفريق أيضا رقم مميز آخر مع جوزيه في تحقيق الفوز في 11لقاء في الموسم التالي 2005-2006.
ومع الأداء الثابت للأهلي أصبح فايلر يقترب من معادلة رقم الساحر البرتغالي جوزيه.
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