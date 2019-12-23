الأهلي يقسو على الاتحاد برباعية مذلة ويستعيد قمته المفضلة

حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، بستاد القاهرة ضمن الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

ليحقق الأحمر العلامة الكاملة والفوز الثامن على التوالي ويستعيد القمة برصيد 24 نقطة ويتراجع المقاولون للمركز الثاني برصيد 22 نقطة وتجمد رصيد الاتحاد عند 20 نقطة بالمركز الثالث.

أحرز رباعية الاتحاد أحمد الشيخ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ومحمد مجدي قفشة والبديل وليد أزارو وعلى معلول من ضربة جزاء في الدقائق 54 و66 و72.

جاء اللقاء متوسط المستوى، شوطه الثاني أفضل من الأول وانهار الاتحاد سريعا مع فتح خطوطه ورغبته في مبادلة الأحمر الهجمات.

الشوط الأول

بدأ اللقاء حذرا من جانب الفريقين خاصة من الاتحاد السكندري الذى نجح في غلق المنطقة الخلفية تماما بشكل منتظم وصعب مهمة مهاجمي الأهلي

لعب رباعي دفاع الاتحاد السكندري دورا في تكسير الهجمات الحمراء خاصة قلبي الدفاع محمود رزق ومحمد انور بجانب ظهيري

الجنب السيد سالم واسامة عزب اللذان في وقف الزحف الهجومى بالانطلاق وتحجيم خطورته حتى تلاشى أى تهديد لمرمى عماد السيد حارس الاتحاد.

بادر الأهلي بعد قرابة الربع ساعة من خلال أحمد الشيخ الذى جرب حظه وسدد الكرة قوية بجوار القائم.

يرد أحمد رفعت من خلال ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة مباشرة تعلو العارضة.

يحاول الاتحاد بهجمات فردية شكلت خطورة ومن خالد الغندور لسيسيه في يد الحارس محمد الشناوى.

نجح سعد سمير وأيمن أشرف في إيقاف هجمات الاتحاد خاصة الثلاثي المميز رزاق سيسيه واكوي وأحمد رفعت ومعهم إوكوي.

هدف في الوقت الضائع

في الوقت بدل الضائع وقدره دقيقتان ومن خلال 3 ركلات ركنية متتالية تأتي الثالثة التي لعبها معلول وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع تمر الكرة من الجميع لتجد قدم احمد الشيخ يضع الكرة

داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

Advertisements

الشوط الثاني

يبادر الإتحاد بهجوم وتهديد مرمى الأهلي برأسية محمد أنور تعلو العارضة، كانت هذه الهجمة بداية الانطلاق للأهلي الذى غزا منطقة ومرمى الإتحاد من خلال لعب الكرة من لمسة واحدة مما شكل خطورة على دفاعات زعيم الثغر.

يهدر السولية بغرابة من هدية جونيور اجاي وسط ذهول الجميع حيث مرت الكرة بجوار القائم، ويخرج احمد رفعت ويلعب مكانه خالد قمر.

هدف ثاني

في الدقيقة 54 ومن جملة من 3 تمريرات من الشحات لجونيور لقفشة يضع بسهولة في المرمى مسجلا هدف ثاني ويحتج لاعبو الاتحاد بدعوى وجود تسلل.!

بعدها ينفرد الشيخ ويتباطئ ويهدر بغرابة ويحاول الاتحاد دون جدوى لفوارق في المهارة والامكانيات.

يجري فايلر تغييرين دفعة واحدة بنزول وليد أزارو ووليد سليمان مكان احمد الشيخ وقفشة.

هدف ثالث

بعد نزول وليد ازارو ومن اللمسة الثانية للكرة وفي الدقيقة 72 يستلم ازارو هدية محمد هاني لم يجد صعوبة في ايداع الكرة بسهولة في المرمى شبه الخالي.

هدف رابع

في الدقيقة 72 يلعب معلول عرضية تلمس يد مدافع الاتحاد يحتسب الحكم ركلة جزاء يتصدى لها معلول ويضع الكرة بيسراه على يمين عماد السيد محرزا الهدف الرابع.

يتوقف اللقاء لاصابة محمد انور ومحمود رزق ويستأنف وتستمر السيطرة حمراء حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية.