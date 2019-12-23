يد الأوليمبي 2006 بأولاد تتأهل إلى دور ال16 بكأس مصر

حقق فريق نادي الأوليمبي 2006 أولاد ب لكرة اليد، فوز مستحق علي نظيرة سموحة ب بنتيجة 13/ 17 ليتأهل الفريق الي الدور ال16 بكأس مصر. ب بنتيجة 13/ 17 ليتأهل الفريق الي الدور ال16 بكأس مصر. ويتولى يد الأولمبي جهاز فني مكون من وليدالمرسي مشرف عام علي الجهاز، محمد رمضان مدرب، حسام الفرماوي إداري.

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