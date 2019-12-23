علي معلول يسجل الهدف الرابع للأهلي

سجل الأهلي رابع أهدافه في شباك الإتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.
وكان الأهلي نظم هجمة سريعة لتصل إلى التوسني علي معلول يرسلها كرة عرضية ولكن تصطدم بيد المدافع محمود رزق، ليقرر الحكمإحتساب ركلة جزاء ومنح لاعب الإتحاد بطاقة صفراء.
وإنبرى علي معلول لتسديد ركلة الجزاء، ليسددها بشكل استعراضي لتسكن شباك عماد السيد حارس مرمى الإتحاد معلنة عن الهدف الرابع في الدقيقة 73.
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