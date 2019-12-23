الأهلي يتقدم بثالث الأهداف بقدم وليد أزارو

سجل الأهلي هدفه الثالث خلال مواجهته أمام الإتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد القاهرة، ضمن لقاءاتالجولة العاشرة من الدوري الممتاز.
جاء الهدف بعد تمريرة طولية رائعة من حسين الشحاتإلى الجهة اليمنى، لتصل إلى محمد هاني الذي يرسلها عرضية من لمسة واحدة لتصل إلى المهاجم المغربي وليد أزارو، ليسجل ثالث أهداف اللقاء في الدقيقة 66.
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