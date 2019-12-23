أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

اجتاز الأهلي أحد الاختبارات الصعبة في صراعه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مساء اليوم الاثنين 23-12-2019، عندما هزم الاتحاد السكندري بنتيجة 4/صفر على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العاشرة، ليستعيد الصدارة التي ذهبت إلى المقاولون العرب لمدة ساعتين فقط بعد فوزه على الإسماعيلي في وقت سابق اليوم.

واعتبرت وسائل الإعلام المصرية مباراة الأهلي والاتحاد قمة مباريات اليوم الاثنين بل قمة الأسبوع ككل في الدوري المحلي، بما أن الاتحاد متواجد منذ بداية هذا الموسم في المربع الذهبي بصفة دائمة، وتصدر بشكل مؤقت عدة مرات.

وتفاعل فريق الاتحاد مع هذا الوصف، وأظهر مستوى متميز للغاية على مدار الـ 45 دقيقة الأولى، حتى تلقت شباكه لهدف مُباغت من ركلة ركنية نفذها “علي معلول” وحولها أحمد الشيخ بالقدم اليسرى داخل المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع، لتتراجع بعدها معنويات الزوار بدءًا من الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف وصولاً بجميع لاعبي الفريق.

واستقبلت شباك حارس الاتحاد السكندري “عماد السيد” هدفًا ثانيًا في الدقيقة 54 عن طريق صانع الألعاب الدولي المصري “محمد مجدي أفشة” بعد تلقيه تمريرة ممتازة من جونيور أجايي الذي تحرك خلف المدافعين بدهاء لحظة تلقيه لتمريرة من حسين الشحات.

وكعادته، قرر المدير الفني للأهلي رينيه فايلر التدخل بإجراء تغييرات مؤثرة في الدقيقة 65 حين دفع بوليد أزارو ووليد سليمان بدلاً من أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة.

وبعد دقيقة واحدة من نزول وليد أزارو، استطاع الأسد المغربي تسجيل الهدف الثالث من مُتابعة لعرضية محمد هاني داخل منطقة الستة ياردات، ليواصل الدولي المغربي السابق استعادة حاسته التهديفية المفقودة.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، تسبب المدافع محمد رزق في ركلة جزاء في الدقيقة 72 بسبب لمس عرضية الظهير الأيسر التونسي “علي معلول” بيده داخل المنطقة المحظورة، نفذها الظهير الدولي التونسي بنجاح في الشباك، ليعلن تقدم الأهلي بالهدف الرابع.

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أهداف الأهلي والاتحاد السكندري

الهدف الأول للنادي الأهلي “أحمد الشيخ”

الهدف الثاني للنادي الأهلي “أفشة”

الهدف الثالث للنادي الأهلي “وليد أزارو”

الهدف الرابع للنادي الأهلي “علي معلول”