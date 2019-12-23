بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يقدم لكم الخليج 365 بث مباشر نصي لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز والمؤجلة من يوم 15 ديسمبر 2019.

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 17:30 بتوقيت جرينيتش، مع السماح لحضور القليل من الجماهير.

يأتي هذا اللقاء قبل 5 أيام من استضافة الأهلي لنظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا على ستاد الأهلي “السلام سابقًا”.

الأهلي 4-0 الاتحاد السكندري

???? ستاد القاهرة الدولي (القاهرة)

انتهت

بث مباشر كتابي لمباراة الأهلي الاتحاد السكندري “لحظة بلحظة” ????????‍????

أهلاً بكم في هذا البث المباشر النصي لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، الجولة العاشرة، وهي المباراة الثامنة للأهلي.

سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 في ستاد القاهرة الدولي.

تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – سعد الدين سمير – محمد هاني – آليو ديانج – عمرو السولية – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – جونيور أجايي.

محمد الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – سعد الدين سمير – محمد هاني – آليو ديانج – عمرو السولية – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – جونيور أجايي. تشكيلة الاتحاد السكندري اليوم: السيد عماد – السيد سالم – محمد أنور – محمد رزق – أسامة عزب – أحمد نبيل – نور السيد – خالد الغندور – سيسيه – أحمد رفعت – أوكوي

السيد عماد – السيد سالم – محمد أنور – محمد رزق – أسامة عزب – أحمد نبيل – نور السيد – خالد الغندور – سيسيه – أحمد رفعت – أوكوي ???????? عزف نشيد جمهورية مصر العربية قبل بداية اللقاء..كالعادة. وانتباه من جميع اللاعبين.

الأهلي فاز في سبع مباريات ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

الاتحاد السكندري في المركز الثاني وإذا حقق الفوز يستعيد الصدارة المؤقتة لحين انتهاء مؤجلات الأهلي.

1″ صافرة بداية اللقاء.

1″ الأهلي على اليسار بالقميص الأحمر والاتحاد على اليمين بالقميص الأخضر.

2″ الأهلي يبدأ هذا اللقاء من دون وليد سليمان ووليد أزارو.

2″ يعود جونيور أجايي لقيادة خط الهجوم الأهلاوي من جديد، وأحمد الشيخ يبدأ مرة أخرى بعدما بدأ في المباراة الماضية أمام الإسماعيلي.

15″ سيطرة ميدانية في أول ربع ساعة من اللقاء لصالح الاتحاد السكندري بسبب تأثر الأهلي بغياب رمضان صبحي ووليد سليمان.

17″ توجد فجوة واضحة بين الوسط والهجوم..دفاعية عمرو السولية وأليو ديانج طاغية على أدائهما، يجب أن يتقدم عمرو السولية إلى الأمام أكثر للمساعدة وتوزيع الكرات على كلا الطرفين.

20″ أجنحة وأظهرة الاتحاد متفوقة بشكل ملحوظ على أطراف الأهلي..

25″ الأهلي يُحضر الهجمة ببطء شديد من الخطوط الخلفية إلى الأمام، مع وجود ضغط دائم على حائز الكرة من لاعبي الاتحاد في الوسط..مباراة مثالية لرجال المدرب طلعت يوسف.

30″ خطأ فادح من أيمن أشرف مع مهاجم الاتحاد السكندري “أوكوي” على خط الـ 18…وركلة حرة من إحدى البقاع السحرية من الملعب..

30″ ⚠️ بطاقة صفراء ضد أيمن أشرف.

31″ الركلة الحرة تسدد بشكل سيء من لاعب الاتحاد وتذهب فوق العارضة بعيدة.

34″ أوووووووووه…محمد الشناوي يمسك بكرة خطيرة من رأسية أوكوي الذي تلقى كرة عرضية نموذجية من خالد الغندور من الجهة اليسرى.

38″ سقوط محمد الشناوي بعد إلتحام قوي مع سعد الدين سمير أثناء محاولة إخراج كرة عرضية خطيرة من الرواق الأيمن..

45″ دقيقتان فقط كوقت محتسب بدل من ضائع رغم خضوع لاعب من الاتحاد للعلاج في الملعب لدقيقتين، وخضوع حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي للعلاج لمدة دقيقتين. شيء غريب!

46″ ???? أووووووووه…علي معلول يسدد كرة في المرمى مباشرة من ركلة ركنية، ينقذها الحارس عماد السيد بأعجوبة ليحولها إلى ركنية جديدة.

47″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووول….أحمد الشيخ يُسجل الهدف الأول للنادي الأهلي بمتابعة ممتازة لعرضية من ركنية نفذها التونسي على معلول، عبرت من جميع مدافعي الاتحاد والحارس عماد السيد.

47″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-0..نتيجة قد لا تبدو عادلة بالنسبة لأحداث الشوط الأول الذي هيمن عليه الاتحاد السكندري وأغلق مفاتيح لعب الأهلي..

استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني.. ????

45″ عودة الشوط الثاني…

54″ ⚽️ جووووووووووول…الهدف الثاني للنادي الأهلي من محمد مجدي أفشة..2/صفر!

54″ نتيجة قد تُشعر الاسكندرانية ببعض الظلم..لكنها حدثت، فريقهم يدفع ثمن إهدار الفرص السهلة خلال الشوط الأول.

55″ ???? محمد مجدي أفشة يضيف الهدف الثاني من جملة جميلة جدًا بطول وعرض الملعب، اتمها حسين الشحات بتمريرة في العمق نحو أجايي الذي مررها بعرض المنطقة إلى أفشة على القام البعيد، ليحولها داخل الشباك من وضع الانزلاق.

56″ اعتراضات غير عادية من لاعبي الاتحاد والجهاز الفني بقيادة المدير الفني طلعت يوسف .. لوجود شك تسلل على محمد مجدي أفشة في لعبة الهدف.

58″ ⬇️⬆️ أول تغيير في المباراة بخروج لاعب وسط الاتحاد “أحمد رفعت” ونزول المهاجم الدولي السابق “خالد قمر” لتعديم الخطوط الأمامية وتعويض التأخر بهدفين.