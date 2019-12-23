بسبب راتب ميسي.. برشلونة أكثر الأندية إنفاقا على رواتب لاعبيه

كشفت دراسة أجراها موقع "سبورتنغ إنتليجنس" أن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم احتفظ بصدارة قائمة الأندية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين، وجاءت سبعة فرق من الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين ضمن قائمة العشرة الأوائل هذا العام.



وأظهرت بيانات استطلاع سنوي للرواتب الرياضية في العالم أن متوسط ??الأجر الأساسي عند العملاق الإسباني هذا الموسم بلغ 9.8 ملايين جنيه إسترليني (12.75 مليون دولار) وهو رقم يقل قليلا عن متوسط العام الماضي.



واستطاع برشلونة الحفاظ على المركز الأول بسبب إجمالي الراتب السنوي الأساسي الذي يتقاضاه نجمه الأبرز ليونيل ميسي بأكثر من خمسين مليون جنيه (65 مليون دولار) بما في ذلك حقوق استخدام صورة المهاجم الأرجنتيني.



وجاء ريال مدريد ثانيا بمتوسط بلغ نحو 8.9 ملايين جنيه (11.5 مليون دولار) للأجر الأساسي، في حين حل ثالثا يوفنتوس (بطل الدوري الإيطالي) الذي تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو غريم ميسي عام 2018.



واحتلت فرق الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين المراكز السبعة التالية، حيث احتل بورتلاند تريل بليزرز المركز الرابع متقدما على غولدن ستيت وريورز وأورلاندو ماجيك وأوكلاهوما سيتي ثاندر ودنفر ناغتس وميامي هيت وكليفلاند كافاليرز.



وجاء مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالمركز 13 بمتوسط إنفاق 6.9 ملايين جنيه (نحو تسعة ملايين دولار) متأخرا عن سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز 12 الذي يبلغ متوسط إنفاقه 7.1 ملايين جنيه (9.2 ملايين دولار).

المصدر: رويترز

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