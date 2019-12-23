اونلاين | «يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الانتاج الحربي على أرضه فريق الزمالك رابع الترتيب ، في مباراة تجمع الفريقين على ملعب استاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة ضمن لقاء مؤجل من ذهاب الدوري المصري.

الزمالك الذي يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، بينما يتواجد الانتاج الحربي في المركز السادس بنفس عدد النقاط ويتأخر عن الزمالك و سموحة الخامس بفارق الاهداف.

الزمالك كان قد تعادل سلبا مع سموحة في الجولة التاسعة من مباريات ذهاب الدوري ، بينما فاز الانتاج الحربي في مباراته السابقة على اسوان بهدف محمد عادل .

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موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي .

تنطلق مباراة الزمالك والانتاج الحربي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة .

تنقل المباراة في بث مباشر على قناة اون سبورت الرياضية وقناة تايم سبورت.