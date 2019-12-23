اونلاين | On Sport .. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر Ahly Today

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يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، مع نظيره الاتحاد السكندري باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019

يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في السابعة من مساء اليوم (الاثنين) على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. مباراة اليوم يستحق أن يُطلق عليها صراع "أهل القمة"، خصوصاً أن الاهلي مُتصدر المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة ، وإن كان للأول مباراتين مؤجلتين، ومن هنا فالفريقين يتطلعان لحصد النقاط الثلاثة من أجل التربّع على عرش الدوري.

يُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.

ويدخل الأهلي مُتصدر للمسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندرى برصيد 20 نقطة، وإن كان للأول مباراتان مؤجلتان، ومن هنا فالفريقان يتطلعان لحصد النقاط الثلاثة من أجل التربّع على عرش الدوري.

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مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري مباشر، يلتقي فريقي الاهلي والاتحاد السكندري ضمن إحدي مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2020 اليوم 23-12-2019، النادي الأحمر في مواجهة لن تكون سهله أبداً من أجل الثأر من زعيم الثغر الذي فاز عليه في العام الماضي بنتيجة كبيرة، فهل ينجح بقيادة فايلر في المرور من الفريق السكندري القوي هذا الموسم، والذي يتواجد في مراكز متقدمة، وبات يملك عناصر جيدة للغاية، يذكر أن المارد الأحمر هذا الموسم قطار يدهس الجميع ولا يبالي وذلك بسبع إنتصارات علي التوالي، تحققت فيها العلامة الكاملة، ويتواجد الفريق في هذه المكانة بأداء جيد أيضا مع المدرب السويسري، بينما يأمل الزعيم السكندري في مفاجأة من أجل الخروج بشكل جيد من اللقاء.

يُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز باعتبار أن الاتحاد واحداً من أهم وأقوى فرق الدوري هذا الموسم ويُقدم عروض ونتائج جيدة للغاية جعلته ينافس على القمة على حساب فرق كبيرة كالزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري.

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة 15:40 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 14:40 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة أون سبورت 1 بتعليق المعلق أيمن الكاشف..

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري مباشر في لقاء اليوم الاثنين 23 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري مباشر

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