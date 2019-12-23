رياضة | فايلر يتحدث عن مشاركة الشيخ والاستبدال.. ورسالة خاصة للمنتقدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يتحدث عن مشاركة الشيخ والاستبدال.. ورسالة خاصة للمنتقدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه الكاسح أمام الاتحاد السكندري بأربعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعيد بالفوز الذي حققناه في مباراة اليوم، وبالنتيجة وحفاظنا على نظافة الشباك أمام فريق قوي وهذا أمر إيجابي".

وأضاف :"في بداية اللقاء سيطرنا على المباراة واستحوذنا على الكرة وقبل الهدف عانينا، لكن عقب تسجيل الهدف الأول الأداء بدأ يتحسن والمباراة تغيرت تمامًا عقب الهدف الثاني لنا".

وتابع :"الدوري المصري ليس ضعيفًا ولا يمكن أن أقارن بينه وبين بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تضم أقوى فرق في القارة".

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وأشار :"أيمن أشرف مدافع جيد للغاية بالنسبة لي، من الطبيعي حصوله على البطاقات، لكني راض تمامًا على مستواه".

وأوضح :"تغييراتي في المباراة تكون بناءًا على أحداثها، ويكون مبني على وجهة نظري، وقراري يكون بناء أيضًا على شئ أنا أراه".

وعن مشاركة أحمد الشيخ قال :" مشاركته أمر يرجع لي، ولا بد على جميع اللاعبين أن يؤدوا بنسبة ١٠٠٪؜ في التدريبات والمباريات وشئ إيجابي إحرازه للأهداف له وللفريق".

وحول موقفه من الاستبدال قال :"هذا أمر لا يخصني ولا يجوز المناقشة فيه، فهو أمر داخل للفريق".

وأتم حديثه :"سعيد بأداء فريقي ونحتاج للراحة، نفكر مباراة بمباراة، ثم بعد ذلك نفكر في ترتيب الدوري".