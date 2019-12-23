رياضة | طلعت يوسف يرد على تراجع مستوى الاتحاد أمام الأهلي وأخطاء الحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف يرد على تراجع مستوى الاتحاد أمام الأهلي وأخطاء الحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حزنه الشديد عقب الخسارة أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

وقال يوسف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"النتيجة ليست متوقعة.. وليست في وقتها خاصة أننا أمامنا مباراة مهمة في البطولة العربية مع الإسماعيلي".

وأضاف :"هناك أخطاء في خط الدفاع وعلينا معالجتها في الفترة المقبلة".

وزاد :"مبروك للأهلي، ونحن في حالة حزن لأن النتيجة ثقيلة فكرة القدم فيها كل شئ، سنحاول الحديث مع اللاعبين".

وأشار :"تفسيري اختلاف الأداء الشوط الأول عن الثاني هو حالة الاجهاد الكبيرة للفريق".

Advertisements

وواصل :"الأهلي ارتاح آكتر منا ولاعب وخاض مباراة قبلنا في الدوري، لكن تفسيري إن في حالة إجهاد اللاعيبة نعاني منها".

وأوضح :"كان لدي رغبة بإرلاحة أكبر من اللاعبين لكن هناك ظروف بتحكم إنك تمنح الفرصة للاعبين بالتواجد في الملعب

".

وأكمل :"عملية التدوير لابد أن تكون محسوبة مشيرًا إلى أو الدفع بخالد هي سببها الرئيسي تخزين مجهوده لمواجهة الإسماعيلي المقبلة، وكنت أرغب في الدفع بأحمد رفعت أيضًا".

وأوضح :لا أعلم سبب إلغاء هدف الاتحاد.. وهدف الأهلي الثاني به شك كبير، وأعتقد لجنة الحكام هيكون لها رد فعل مع حكامها".