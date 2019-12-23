رياضة | رئيس المقاصة يحذر المتخاذلين.. ويدعم ميدو مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاصة يحذر المتخاذلين.. ويدعم ميدو مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن محمد عبدالسلام رئيس نادي المقاصة دعمه غير المحدود للجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة احمد حسام ميدو في مسيرته في قيادة الفريق حتي نهاية الموسم.

واكد عبدالسلام في اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين عقب تدريب الفريق مساء اليوم ان مجلس ادارة نادي المقاصة يلمس الجهد المبذول من الجهاز الفني بقيادة ميدو ، موضحا ان تراجع النتائج ونزيف النقاط مؤخرا يرجع لسوء التوفيق.

وقال عبدالسلام : لدينا ثقة في تغيير النتائج في الرحلة القادمة وان الجهد المميز والملموس من ميدو وجهازه سيظهر بقوة في المباريات المقبلة ، ولا يوجد قلق لدي الادارة من تذبذب النتائج ، وعلي العكس هناك ثقة في تحسن النتائج في المرحلة المقبلة وتقديم الفريق عروض قوية ونتائج مدوية.

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وطالب عبدالسلام جميع اللاعبين ببذل اقصي جهد في المباريات المقبلة لاستعادة الانتصارات وتحقيق مكانة جيدة وسط الكبار بشكل يليق وكوكبة اللاعبين المميزين بالفريق، لاسعاد الجماهير ، وحذر اللواء عبدالسلام اي لاعب يتخاذل في التدريبات او المباريات مؤكدا ان هناك لائحة للعقوبات والمكافآت تطبق علي الجميع ، ولا يوجد مكان للمتخاذلين بالفريق مهما كانت نجوميته.

وكان فريق المقاصة قد اختتم تدريباته مساء اليوم بالملعب الفرعي للدفاع الجوي استعدادا لمباراة اف سي مصر المقرر اقامتها في الخامسة مساء غدا باستاد الكلية الحربية ضمن الاسبوع العاشر للدوري.

ويحتل المقاصة المركز السادس عشر فس جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط من 9 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في اثنين وخسر 4 مباريات.