رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

ملخص مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري

وسجل أهداف النادي الأهلي الأربعة في مرمى نادي الاتحاد السكندري كل من احمد الشيخ في الدقيقة 45 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 54 ووليد أزارو في الدقيقة 66 وعلي معلول في الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء لينتهي اللقاء بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري عقب مباراة اليوم

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وبهذه النتيجة يصل رصيد النادي الأهلي إلى 24 نقطة ليستمر في تصدر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن بينما يقف رصيد نادي الاتحاد السكندري عند 20 نقطة ليتواجد في المركزي الثالث.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي بلاتينوم يوم السبت القادم 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

كما سيواجه النادي الأهلي نظيره نادي مصر المقاصة يوم الأربعاء القادم 1 يناير ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الأهلي.