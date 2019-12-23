رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مبارايات اليوم الاثنين من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز إثارة كبيرة حيث استطاع نادي المقاولين العرب تحقيق فوزا هاما علي ارضه بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب المقاولون العرب الدولي بمدينة القاهرة.

واستطاع النادي الأهلي تحقيق فوزا كبيرا علي حساب تديره نادي الاتحاد السكندري بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين علي ستاد القاهرة الدولي.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات يوم الاثنين :

عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز 8 أهداف.

محمد شريف لاعب نادي إنبي 7 أهداف.

وليد سليمان لاعب نادي الأهلي 5 أهداف.

حسام حسن لاعب نادي سموحة 5 أهداف.

عمرو الحلواني لاعب نادي حرس الحدود 4 أهداف.

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أوميد أوكري لاعب نادي أسوان 4 أهداف.

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي 4 أهداف.

محمود رزق مدافع نادي الاتحاد السكندري 4 أهداف.

أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي 3 أهداف.

وليد ازارو مهاجم النادي الأهلي 3 أهداف.

مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك 3 أهداف.

ناصر ماهر لاعب نادي سموحة 3 أهداف.

مروان حمدي لاعب نادي وادي دجلة 3 أهداف.

أحمد رفعت لاعب نادي الاتحاد السكندري 3 أهداف.