رياضة | الفوز الثامن على التوالي.. الأهلي يضرب الاتحاد السكندري برباعية نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفوز الثامن على التوالي.. الأهلي يضرب الاتحاد السكندري برباعية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح الأهلي ضيفه الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد ، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز الثامن على التوالي في مسابقة الدوري الممتاز، حيث ضم زعيم الثغر لقائمة ضحاياه.

وسجل رباعية الأهلي كلًا من أحمد الشيخ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة ٥٤، ووليد أزارو في الدقيقة ٦٦، وعلي معلول في الدقيقة ٧٣.

الشوط الأول

فضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجراء تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر حيث دفع بسعد الدين سمير كأساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم، لتعويض غياب المصاب رامي ربيعة، كما عاد السولية لخط الوسط بعد غيابه عن أخر مواجهة أمام الإسماعيلي، فيما تولى النيجيري جونيور أجاي المهمة الهجومية للمارد الأحمر.

أمل طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر فأشرك محمد أنور من البداية نع الاحتفاظ بإسلام جمال على دكة البدلاء، كما أشرك أكوي بديلًا لخالد قمر الذي فضل يوسف تواجده كورقة رابحة والدفع به وفقًا لسير اللقاء.

بدأ اللقاء هادئا ولم تشهد الدقائق الـ١٠ الأولى أي هجمات خطيرة على أي مرمى فيما انحصر اللعب في وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة ١١ بعدما مرر حسين الشحات الكرة لعلي معلول ليلعبها عرضية لكن محمود رزق أبعدها عن منطقة جزاء زعيم الثغر.

وبدأت رائحة الخطورة تهب على أرضية ملعب القاهرة في الدقيقة ١٢ حيث تسلم الشيخ تمريرة متقنة من أليو ديانج ليسدد الكرة وتمر بجوار القائم الأيسر لعماد السيد حارس الاتحاد السكندري في أول الهجمات الخطيرة للأهلي في اللقاء.

ومع حلول الدقيقة ٢٣ ظهرت أول ملامح الخطورة للاتحاد السكندري حيث مرر السيد سالم الظهير الأيسر كرة عرضية ويرتقي رزاق سيسيه أعلى من الثنائي أيمن أشرف وعلي معلول لكن رأسيته علت عارضة الحارس محمد الشناوي في أول محاولة سكندرية.

وفي الدقيقة ٣٠ تدخل أيمن أشرف على أوكوي مهاجم الاتحاد السكندري أمام منطقة الجزاء ليتحسب حكم اللقاء طارق مجدي ركلة حرة مباشرة ويشهر البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء ويسددها أحمد رفعت لكنها أعلى عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وسقط محمد الشناوي في الدقيقة ٣٨ على أرض الملعب بعد اصطدامه بالثنائي أوكوي وسعد سمير ليتدخل الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود ويعالج الحارس الدولي الذي عاد لاستكمال اللقاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع نجح أحمد الشيخ في إحراز الهدف الأول للأهلي، لينتهس الشوط بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

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الشوط الثاني

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني وضحت نية الاتحاد السكندري ورغبته في العود للمباراة وإدراك هدف التعادل حيث حصل أحمد رفعت على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٤٩ من الناحية اليسرى لينفذها على رأس محمود رزق الذي لعبها برأسه أعلى العارضة.

وتلقى عمرو السولية بينية رائعة من محمد مجدي "قفشة" في الدقيقة ٥١ وضعته منفردًا بعماد السيد حارس زعيم الثغر ليسددها بجوار القائم الأيسر بسنتيميترات قليلة وتضيع فرصة إحراز الهدف الثاني للأهلي.

ومرر حسين الشحات الكرة بينية إلى جونيور أجاي داخل منطقة الجزاء الذي مررها لمحمد مجدي "قفشة" المنفرد تمامًا بمرمى الاتحاد السكندري، لينجح في إحراز الهدف الثاني للأهلي وسط اعتراضات من الجهاز الفني ولاعبي الاتحاد السكندري.

بعد الهدف الثاني أجرى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد تغييره الأول بإخراج النشيط أحمد رفعت وإشراك خالد قمر لتنشيط الجانب الهجومي، لكن الأهلي واصل ضغطه على دفاعات الاتحاد السكندري حيث مرر قفشة كرة بينية رائعة لأحمد الشيخ الذي سدد الكرة لكن محمد أنور مدافع زعيم الثغر تدخل في الوقت المناسب وأنقذ فريقه من كرة خطيرة.

وفي الدقيقة ٦٤ أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تبديلان بإشراك وليد أزارو بدلًا من أحمد الشيخ ووليد سليمان بديلًا لمحمد مجدي "قفشة".

ومع حلول الدقيقة ٦٦ مرر حسين الشحات الكرة بينية لمحمد هاني من الجهة اليمنى الذي بدوره مررها للمغربي وليد أزارو المنفرد بالمرمى ويضعها داخل الشباك محرزًا الهدف الثالث للأهلي في اللقاء ومعززًا من تقدم المارد الأحمر.

واحتسب حكم اللقاء طارق مجدي طارق مجدي ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد لمس كرة علي معلول ليد محمود رزق وينفذها علي معلول في الدقيقة ٧٣ مسجلًا الهدف الرابع لأبناء القلعة الحمراء.

وعقب الهدف الرابع للأهلي لجأ طلعت يوسف لدكة البدلاء مجددًا بالدفع بهشام محمد بدلًا لنور السيد في الدقيقة ٧٥، في محاولة للسيطرة على وسط الملعب، ويرد عليه فايلر بإشراك حسام عاشور بدلًا من أليو ديانج ثم تغيير أخير للاتحاد بإخراج أكوي وإشراك أحمد حجي.

وفي الدقيقة ٨٣ اصطدم ثنائي الاتحاد السكندري محمد أنور ومحمود رزق ليتوقف اللعب لعدة دقائق ثم يعود الثنائي ويستكمل ما تبقى في المباراة من دقائق.

واحتسب حكم اللقاء ٣ دقائق وقت بدل من الضائع لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٤ نقطة محتلًا صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند ٢٠ نقطة تراجع بهم إلى المركز الثالث.