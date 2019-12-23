رياضة | نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مجلس إدارة الزمالك القيمه المالية الجديدة لعضوية النادي وذلك بناءا على موافقة الجمعية العمومية التي أقيمت في سبتمبر الماضي وفي إطار سعي الإدارة لتقديم أفضل خدمة لأعضاء النادي الفترة القادمة .

وجاءت قيمه العضويات الجديدة على النحو التالي :-

مؤهل عال : 200 ألف جنيه

مؤهل متوسط : 225 ألف جنيه

بدون مؤهل : 250 ألف جنيه

الفئات المستثناة : 70 ألف جنيه

كما أعلنت الإدارة عن قيمة عضويات النادي لفرعه الجديد في مدينة السادس من أكتوبر وجاءت على النحو التالي : -

العضويات من 1 إلى 1000

مؤهل عال : 80 ألف جنيه

مؤهل متوسط : 100 ألف جنيه

بدون مؤهل : 120ألف جنيه

العضويات من 1001 إلى 2000

مؤهل عال : 100ألف جنيه

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مؤهل متوسط : 125ألف جنيه

بدون مؤهل : 150ألف جنيه

العضويات من 2001 إلى 3000

مؤهل عال : 120 ألف جنيه

مؤهل متوسط : 145 ألف جنيه

بدون مؤهل : 170ألف جنيه

العضويات من 3001 إلى 4000

مؤهل عال : 140 ألف جنيه

مؤهل متوسط : 165ألف جنيه

بدون مؤهل : 195ألف جنيه

العضويات من 4001 إلى 5000

مؤهل عال : 160 ألف جنيه

مؤهل متوسط : 185 ألف جنيه

بدون مؤهل : 210 ألف جنيه