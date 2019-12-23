رياضة | إصابة مرعبة لثنائي الاتحاد السكندري في مباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة مرعبة لثنائي الاتحاد السكندري في مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الثنائي محمد أنور ومحمود رزق لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للإصابة خلال مباراة زعيم الثغر أمام الأهلي، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي.

وفي الدقيقة ٨٣ اصطدم محمد أنور بزميله محمود رزق ليسقط للثنائي سويًا على ملعب المباراة ويتوقف اللعب، حيث تدخل الجهاز الطبي لعلاج كلا اللاعبين.

وبعد محاولات مكثفة من الجهاز الطبي للاتحاد عاد الثنائي للمشاركة فيما تبقى من دقائق المباراة.

ويتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.