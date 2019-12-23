رياضة | حصاد 2019| عودة كبرياء ريال مدريد تحت قيادة زيدان واستمرار عقدة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019| عودة كبرياء ريال مدريد تحت قيادة زيدان واستمرار عقدة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى ريال مدريد موسمه الماضي بصورة متواضعة للغاية، بعدما تعرض للهزيمة من غريمه التاريخي برشلونة في 3 مباريات من أصل 4 مبارايات بعنوان كلاسيكو الأرض، إضافة إلى احتلاله المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، مع تعرضه لفضيحة مدوية بمفارقته لمعشوقته دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد المكافح آياكس أمستردام الهولندي، لتقرر إدارة الميرنجي إعادة العراب الفرنسي زين الدين زيدان من جديد لقيادة الفريق فنيًا خلال الموسم الحالي.

وسطر ريال مدريد العديد من النجاحات المٌبشرة خلال ولاية زيدان الثانية مع الفريق، إلا أنه تعرض لبعض السقطات و خيبات الأمل والتي نرصدها لكم في التقرير التالي:-

صراع النفوذ يقصى زيدان من طريقه نحو هاجسه

كان أحد أبرز شروط زين الدين زيدان للعودة إلى ريال مدريد من جديد هي تحقيق ميركاتو صيفي مميز لضم طلباته من اللاعبين لسد ثغرات الفريق، وكان على رأس تلك الأسماء هما الثنائي إيدين هازارد، نجم تشيلسي أنذاك، والغزال الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجرت الرياح بما لا تشتهي السُفن، ودخل زيدان في أزمة مع القرش الأبيض فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من أجل التحكم في خارطة طريق النادي الملكي بالميركاتو، حيث حاول الأخير إقناع العراب بضم عدد من النجوم الشابة للمراهنة عليهم مستقبلًا إلا أنه بطل ثلاثية ذات الأذنين كان لديه هاجس في ضم الثنائي الأبرز بالدوري الإنجليزي، وهو ما يعني تضحية خزائن ريال مدريد بالكثير من الأمول.

وزادت الأمور سوءًا في صراع زيدان وبيريز قيام الأخير بالتعاقد مع الخماسي فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، لوكا يوفيتش، رودريجو جوس و تاكيفوسا كوبو بنحو ما يصل إلى 200 مليون يورو، ولايزال حًلم زيدان في ضم هازارد وبوجبا لم يتحقق.

وقرر بيريز شن هجوم قوي على إدارة تشيلسي ونجح في حسم ضم إيدين هازارد في صفقة قياسية ضخمة وصلت إلى 100 مليون يورو، لتكون الصفقة السادسة في ميركاتو ريال مدريد المدجج بالنجوم الشابة.

وارتفعت تكلفة ريال مدريد إلى 300 مليون يورو، ولايزال زيدان يتسائل عن بوجبا، إلا أن رئيس ريال مدريد فرض كلمته وقرر تأجيل التفاوض مع إدارة الشياطين الحُمر للميركاتو المقبل، تزامنًا مع طلب الحارس المخضرم كيلور نافاس بالرحيل لرفضه المكوث في ظل تيبو كورتوا، ليرحل الحاصل على 3 نسخ متتالية من دوري أبطال أوروبا إلى حديقة الأمراء في باريس، وينضم ألفونس أريولا معارًا ضمن الصفقة، في الساعات الأخيرة من الميركاتو، ويفقد زيدان الفرصة في ضم بوجبا وبالتالي فشل في أولى أهدافه بالولاية الثانية مع الميرنجي.

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تردد البدايات يهدد لعنة العراب ويثير الشكوك في أروقة البرنابيو

بدأ ريال مدريد الموسم الحالي بصورة مهتزة بين تواضع من بعض نجوم الفريق وتألق آخرين، إلا أن النتائج كانت مخيبة للأمال، بعدما سقط الحاكم بأحكامه تاريخيًا في الليجا خلال الجولات الأولى منها، قبل أن يتعرض لثلاث طلقات مدوية من أمراء باريس ليضرب معسكر الفريق الأبيض مزيدًا من التوتر وتبدأ الشكوك تتكاثر حول قدرة زيدان على قيادة الميرنجي خلال الوقت الراهن.

وزاد الفريق من سوء الأوضاع عقب التعادل الصادم مع المغمور كلوب بروج البلجيكي بهدفين لمثلهما داخل قلعة البرنابيو، في ثانِ جولات دوري الأبطال، لتبدأ التكهنات حول قيام إدارة ريال مدريد بالبحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلفًا لزيدان.

كالطائر العنقاء يبعث من رماده.. زيدان يُعلي راية ريال مدريد وبرشلونة يرفض الخضوع

واصل زيدان تشبثه بالثقة في قدرته على إنهاء الأزمة، واستطاع تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا ضد جالطة سراي التركي، قبل أن يلقن باريس سان جيرمان درسًا قاسيًا في مباراة الإياب ويظهر بأفضل مستوياته في الموسم بالرغم من التعادل بهدفين في كل شباك، في مباراة ارتدي خلالها كيلور نافاس حامي عرين الملوك السابق قفاز الإجادة ضد من كان من بينهم ملكًا، ويتأهل ريال مدريد رسميًا للدور المقبل ويعلن البلانكوس صحوتة من جديد في ساحة يصوب الجميع أنظارهم فيها إلى معشوقته دوري الأبطال، قبل أن يقبل جوارديولا وهو الذي اعتاد على مواجهة الملوك أن يصطدم بفارس الرهان الأول تاريخيًا نحو الأميرة الأوروبية، ليهتز عرش ذات الأذنين تحت صياح الجماهير بمعركة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.

وتمكن نادي العاصمة الإسبانية من مواصلة الصحوة على صعيد الليجا، حيث حقق فوزًا تلو الأخر، ليتمكن من مناطحة برشلونة على صدارة جدول ترتيب الليجا، والانفراد بالصدارة تارة واحتلال الوصافة بفارق الأهداف تارة أخرى، ليدخل المنعطف الأخير من الدور الأول بأسبوع ناري يواجه خلالها خفافيش فالنسيا وكلاسيكو الأرض والانتهاء بعملاق الباسك أتلتيك بيلباو.

واستطاع ريال مدريد أن يحراز هدف التعادل الدرامي في اللحظات الأخيرة ضد فالنسيا عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بصناعة من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي بدا وأنه يبعث من رماده كالطائر العنقاء، بعدما تعرض إلى سيل من الانتقاد ليكون أحد أبرز نجوم الفريق حاليًا، قبل أن ينجح كتيبة الملوك في إحراج برشلونة على أرضه ووسط جماهيره في كلاسيكو الأرض الذي أقيم على عٌشب ملعب كامب نو، معقل الإنفصاليين، إلا أن تألق كريم بنزيما وظهوره ندًا لند مع نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي في صراع صدارة الهدفين بالليجا لم يكن كافيًا لإخفاء حالة المعاناة الهجومية بخط هجوم الريال مدريد الذي فشل في الخروج فائزًا في مباراة أكل خلالها الأخضر واليابس.

واستمر الوضع كما هو عليه وتساوى الغريمين في صدارة الليجا مع تفوق لقميص الدم والأزرق بفارق الأهداف بفضل ثلاثي الناري ليونيل ميسي، لويس سواريز وأنطوان جريزمان، قبل أن تحل الصدمة في برنابيو من جديد بالتعادل سلبيًا ضد أتلتيك بيلباو وفقدان صدارة الليجا في الجولة الأخيرة من الدور الأول، ليعلن ريال مدريد تتويج برشلونة بطلًا للشتاء في إسبانيا.