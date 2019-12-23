رياضة | الشباب ضد الشرطة.. مباراة بعنوان طباخ السم يتذوقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب ضد الشرطة.. مباراة بعنوان طباخ السم يتذوقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الشرطة العراقي أمام نظيره الشباب السعودي، بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

طباخ السم يتذوقه

الشرطة العراقي تجرع من نفس الكأس الذي أذاقه لنظيره إف سي نواذيبو، بسداسية نظيفة، ولكن هذه المرة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، في دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

من الممكن أن يزيد الشباب غلته وقسوته أمام الشرطة العراقي، في مباراة الإياب، بحثاً منه عن مواصلة العروض المميزة في البطولة العربية.

نجم المباراة يُطرد

استطاع سيبا لاعب الشباب السعودي، أن يقسو على فريق الشرطة بعد أن سجل هدفين وصنع الثالث في سداسية فريقه.

اطمأن اللاعب على تسجيل السداسية، ثم حصل على الكارت الأحمر في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني.

Advertisements

العقدة لازالت مستمرة

بهذا الفوز تستمر عقدة الأندية العراقية أمام نظائرها السعودية، لتصل إلى الهزيمة رقم 24 للفرق العراقية.

في المجمل تقابلت الأندية السعودية والعراقية 41 مرة سابقة، حققت الأندية السعودية في 23 مباراة، وحسمت 7 مباريات لصالح الأندية العراقية.

وحسم التعادل 11 مباراة، منها 7 مباريات بالتعادل السلبي، و4 مباريات بالتعادل الإيجابي.

بالإضافة إلى استمرار التفوق الهجومي الكاسح للأندية السعودية، حيث ارتفع رصيد هجوم الأندية السعودية إلى 77 هدفاً، بينما سجل هجوم الأندية العراقية 36 هدفاً فقط.

موعد مباراة العودة بين الشباب والشرطة

يلاقي الشباب السعودي نظيره الشرطة العراقي، يوم العشرين من شهر يناير القادم، في إياب دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.