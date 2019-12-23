رياضة | هدف مشكوك في صحته.. اعتراض نجوم الاتحاد على حكم مباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف مشكوك في صحته.. اعتراض نجوم الاتحاد على حكم مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترض الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري ولاعبو الفريق على حكم مباراتهم أمام الأهلي، بعد إحراز الفريق الأحمر الهدف الثاني.

وجاء اعتراض الحهاز الفني ولاعبي الفريق الأخضر على حكم المباراة بعد إحراز محمد مجدي قفشة الهدف الثاني، حيث طالبوا الحكم باحتساب الكرة ركلة حرة غير مباشرة نتيجة وقوع قفشة في مصيدة التسلل.

كما دخل أحمد رفعت في مشادة كلامية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر بعد الهدف الثاني مباشرة.