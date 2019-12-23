رياضة | بتروجت يصدر بيانا ضد التحكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يصدر بيانا ضد التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا منذ قليل يبدي فيه اعتراضه على سعيد حمزة حكم مباراة فريقه اليوم أمام منتخب السويس.

وجاء نص البيان كالتالي :-

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في ظل اهتمام الدوله بالرياضة والاستثمار في هذا المجال ... وفي ظل التأكيد على مبدأ العدالة واللعب النظيف في جميع مبارايات دوري كره القدم .. فوجئ مجلس إدارة نادي بتروجت اليوم بظلم تحكيمي كبير تعرض له فريق النادي في مباراته مع منتخب السويس بالسويس ، حيث قام الحكيم سعيد حمزه بتوقيع خمس إنذارات للاعبين وطرد للاعب محمود عماد بالشوط الأول وطرد للاعب أحمد عبد الرسول في نهايه المباراة بدون وجه حق ...

مما أدى إلى هزيمة الفريق ٢/١ بعد ان كان متقدما ٠/١ في بدايه المباراه وقبل حاله الطرد مباشره وعليه يعبر مجلس الإدارة عن كامل استياءه ممنا حدث في المباراه . وسيتم تقديم شكوي رسميه الي اتحاد الكره اعتراضا علي الاداء السئ للحكم سعيد حمزه

ويهيب النادي بلجنه الحكام ان تحقق في الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكم سعيد حمزه اليوم في حق نادي بتروجت والتي أدت الي خروج المباراه بشكل غير عادل .فالجميع يعلم تاريخ بتروجت في الدوري الممتاز وأسباب هبوط الفريق الموسم الماضي ..لذا يطالب مجلس الإدارة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة وكذلك الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالعدالة التحكيمية لجميع االفرق في مجموعة القاهرة