رياضة | ظهور أخير لنجم الأهلي في ملعب القاهرة قبل الرحيل

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يتواجد عمار حمدي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ستاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه سيجتمع بعد المباراة مع مسؤولي نادي الاتحاد السكندري من أجل إنهاء إجراءات الانتقال لزعيم الثغر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ومدد عمار حمدي تعاقده مع الأهلي لمدة موسم جديد قبل أيام مع النادي الأهلي ليتبقى في تعاقده خمسة مواسم تتضمن الموسم الجاري.