رياضة | نجاح إفريقي للزمالك وإنجاز تاريخي للفراعنة.. حصاد إنجازات الكرة المصرية في عام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاح إفريقي للزمالك وإنجاز تاريخي للفراعنة.. حصاد إنجازات الكرة المصرية في عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2019 والذي شهد على العديد من الإنجازات والنجاحات للأندية والمنتخبات المصرية على كافة المستويات المحلية والعربية والإفريقية، كما كان عامًا مثمرًا للكرة المصرية على مستوي تنظيم الأحداث الكروية الكبرى علي أرض الفراعنة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز إنجازات الكرة المصرية خلال عام 2019:-

- سيطرة "القطبين" على الألقاب المحلية:

استحوذ الأهلي والزمالك على الألقاب المحلية في مصر خلال العام الحالي 2019، حيث توج المارد الأحمر بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018 – 2019 للمرة الـ41 في تاريخه، وذلك بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك.

كما توج الأهلي بلقب بطولة السوبر المحلي المؤجلة لموسم 2017 – 2018 والتي أقيمت في 20 سبتمبر الماضي، حيث تغلب على غريمه الزمالك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

أما فريق الزمالك اكتفي بالتتويج بلقب بطولة كأس مصر بقيادة مدربه الصربي "ميتشو" بعدما تغلب في المباراة النهائية على فريق بيراميدز بنتيجة 3-0، ليحصد لقب البطولة للمرة 27 في تاريخه.

وبالنسبة للنسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي انطلقت في سبتمبر الماضي، يتصدر الأهلي ترتيب البطولة حتي الآن برصيد 21 نقطة بعد انقضاء 9 جولات منها، بينما وصلت بطولة كأس مصر للدور ثمن النهائي حيث تأهل 16 فريقًا هم:

•الأهلي × الترسانة

•أبوقي للأسمدة × حرس الحدود

•الاتحاد السكندري × أسوان

•المقاولون العرب × المصري

•الزمالك × سموحة

•وادي دجلة × نادي مصر

•طلائع الجيش × المقاصة

•الإسماعيلي × بيراميدز

-الإنجازات القارية للكرة المصرية في 2019:

أما على المستوي القاري كانت بطولات وألقاب الكرة المصرية محدودة بعض الشيء، بينما استطاعت مصر إبهار العالم بتنظيم الأحداث الكروية الإفريقية الكبري خلال هذا العام بنجاح فاق كل التوقعات.. وإليكم أبرز ما حققته مصر على الصعيد الإفريقي في 2019:-

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•تنظيم مُبهر لأكبر بطولتين في القارة السمراء:

استطاعت مصر تحقيق معجزة كروية كبري خلال عام 2019، بتنظيمها أكبر بطولتين في القارة السمراء للمنتخبات خلال وقت قياسي لم يتعد 4 أشهر وبشكل أبهر العالم بسبب الاحترافية والتنظيم الرائع، والحضور الجماهيري الكبير في مباريات البطولتين.

البطولة الأولي التي نجحت مصر في تنظيمها كانت بطولة أمم إفريقيا 2019 للكبار، وحصلت على شرف استضافة البطولة القارية بعد سحب التنظيم من الكاميرون، ونجحت مصر في التحدي الصعب بعدما استطاعت الاستعداد واستقبال مباريات البطولة في وقت قياسي لم يتعدي 6 أشهر، ونال التنظيم المُبهر للبطولة الإفريقية إشادة الجميع.

بعد 4 أشهر فقط من انتهاء بطولة أمم إفريقيا للكبار، كانت مصر على موعد مع استضافة بطولة قارية جديدة، وهي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وكالعادة كانت مصر على قدر المسئولية وأبهرت العالم مجددًا بالتنظيم الرائع للبطولة التي توج الفراعنة بلقبها.

•إنجاز تاريخي لمنتخب مصر الأولمبي:

حقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب إنجازًا تاريخيًا خلال عام 2019، بعدما نجح في التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا للمرة الأولي في تاريخه بعدما تغلب في المباراة النهائية على منتخب كوت ديفوار 2-1.

وتأهل منتخبنا الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) للمرة الـ 12 في تاريخه، والأولي منذ نسخة البطولة عام 2012 في لندن.

•الزمالك يتوج بكأس الكونفيدرالية لأول مرة:

من الانجازات القارية للكرة المصرية خلال عام2019، تتويج فريق الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تغلب في نهائي البطولة على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد تبادل الفريقين الفوز ذهابا وايابا بنتيجة 1-0، ليصبح الفارس الأبيض ثاني الأندية تتويجًا بلقب البطولة بعد الأهلي 2014.

•أول ظهور لـ"بيراميدز" في البطولات الإفريقية:

عندما نتحدث عن إنجازات الكرة المصرية على الصعيد القاري خلال العام الحالي، لا يمكن أن نغفل انجاز فريق بيراميدز بتأهله للمشاركة في البطولات الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، ويشارك الفريق في بطولة الكونفيدرالية هذا العام واستطاع الوصول لدور المجموعات بالبطولة دون تلقي أي هزيمة حتي الآن حيث حقق 7 انتصارات وتعادل وحيد.

•تتويج "الفرعون المصري" بالكرة الذهبية الإفريقية:

بداية عام 2019 كانت مثالية لنجم منتخب مصر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعدما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي، في حفل أقيم يوم 9 يناير الماضي، في العاصمة السنغالية "داكار" في إنجاز تاريخي للفرعون المصري.

وكان هذا العام أيضًا رائعًا لـ محمد صلاح على مستوي تحقيق العديد من الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي، كما حقق 3 بطولات (دوري أبطال أوروبا – السوبر الأوروبي – كأس العالم للأندية)، بالإضافة لوصافة النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي.

-نجاح محدود للأندية المصرية على الصعيد العربي:

على صعيد البطولات العربية، حققت أندية مصر نجاحًا محدودًا، حيث استطاع فريق الاتحاد السكندري الوصول لدور الثمانية بالبطولة العربية للأندية موسم 2018 – 2019، ولكنه خسر أمام فريق الهلال السعودي بنتيجة 3-0 ذهابًا وتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

أما في النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية، استطاع الاسماعيلي والاتحاد الوصول للدور ربع النهائي للبطولة، وسيلتقي الفريقين وجهًا لوجه علي أن تقام مباراة الذهاب بينهما نهاية الشر الحالي، وتقام مباراة الإياب في يناير المقبل، وهذه ستكون فرصة جيدة لوصول احد الفريقين المصريين للدور نصف النهائي للبطولة ومن ثم المنافسة على اللقب.