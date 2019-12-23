رياضة | الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام الاتحاد السكندري متقدمًا بهدف نظيف وذلك في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

فضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجراء تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر حيث دفع بسعد الدين سمير كأساسيًا للمرة الأولى هذا الموسم، لتعويض غياب المصاب رامي ربيعة، كما عاد السولية لخط الوسط بعد غيابه عن أخر مواجهة أمام الإسماعيلي، فيما تولى النيجيري جونيور أجاي المهمة الهجومية للمارد الأحمر.

أمل طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر فأشرك محمد أنور من البداية نع الاحتفاظ بإسلام جمال على دكة البدلاء، كما أشرك أكوي بديلًا لخالد قمر الذي فضل يوسف تواجده كورقة رابحة والدفع به وفقًا لسير اللقاء.

بدأ اللقاء هادئا ولم تشهد الدقائق الـ١٠ الأولى أي هجمات خطيرة على أي مرمى فيما انحصر اللعب في وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة ١١ بعدما مرر حسين الشحات الكرة لعلي معلول ليلعبها عرضية لكن محمود رزق أبعدها عن منطقة جزاء زعيم الثغر.

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وبدأت رائحة الخطورة تهب على أرضية ملعب القاهرة في الدقيقة ١٢ حيث تسلم الشيخ تمريرة متقنة من أليو ديانج ليسدد الكرة وتمر بجوار القائم الأيسر لعماد السيد حارس الاتحاد السكندري في أول الهجمات الخطيرة للأهلي في اللقاء.

ومع حلول الدقيقة ٢٣ ظهرت أول ملامح الخطورة للاتحاد السكندري حيث مرر السيد سالم الظهير الأيسر كرة عرضية ويرتقي رزاق سيسيه أعلى من الثنائي أيمن أشرف وعلي معلول لكن رأسيته علت عارضة الحارس محمد الشناوي في أول محاولة سكندرية.

وفي الدقيقة ٣٠ تدخل أيمن أشرف على أوكوي مهاجم الاتحاد السكندري أمام منطقة الجزاء ليتحسب حكم اللقاء طارق مجدي ركلة حرة مباشرة ويشهر البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء ويسددها أحمد رفعت لكنها أعلى عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وسقط محمد الشناوي في الدقيقة ٣٨ على أرض الملعب بعد اصطدامه بالثنائي أوكوي وسعد سمير ليتدخل الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود ويعالج الحارس الدولي الذي عاد لاستكمال اللقاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع نجح أحمد الشيخ في إحراز الهدف الأول للأهلي، لينتهس الشوط بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.