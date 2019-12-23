شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الاتحاد بهدف الشيخ في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف سجله أحمد الشيخ، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن الشوط الأول، خلال المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة، في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي «أفشة» وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي.

ضغط الفريقان بقوة منذ انطلاق صافرة بداية الشوط لإفساد بناء الهجمات من منطقة وسط الملعب، وعلى مدى عشر دقائق، غابت الخطورة عن مرمى الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب بصورة أكبر.

بدأت الخطورة مع الدقيقة 11، عن طريق عرضية على معلول من الجبهة اليسرى، اصطدمت بدفاع الاتحاد وعادت مرة أخرى لمعلول، ولكن تمر الهجمة دون خطورة على المرمى.

ينطلق أحمد الشيخ في الجبهة اليسرى ويطلق تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، وتمر الكرة بجوار القائم الأيسر، في أول تصويبة مباشرة على مرمى الاتحاد.

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بدأ الأهلي الدخول في أجواء المباراة مع مرور الوقت وضاعف من هجماته، وضغط لاعبو الفريق بقوة في منتصف ملعب الاتحاد لإدراك هدف التقدم، وجاء مصدر الخطورة من خلال الجبهة اليسرى النشطة بقيادة الثنائي معلول والشحات.

في الدقيقة 17 يمرر مجدي أفشة لمعلول داخل منطقة الجزاء، الذي لعب عرضية خطيرة، إلا أن طارق مجدي حكم المباراة احتسب تسللا على معلول.

ينجح محمد هاني في التصدي لأحمد رفعت لاعب الاتحاد المنطلق في الجبهة اليسرى، الذي حاول المراوغة ولكن مدافع الأهلي أبعد الكرة إلى ضربة ركنية، في الدقيقة 21.

يظهر أحمد رفعت لاعب الاتحاد من جديد ويلعب عرضية في الدقيقة 23، وتصل الكرة إلى رزاق سيسيه الذي أطلق تصويبة تمر دون خطورة، ويحاول لاعبو الأهلي استعادة زمام السيطرة على مجريات المباراة في صراع وسط الملعب.

في الدقيقة 37، ينجح أيمن أشرف في تحويل عرضية خطيرة للاتحاد إلى ضربة ركنية وتتوقف المباراة لعلاج محمد الشناوي.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع ينجح أحمد الشيخ في إحراز هدف التقدم للأهلي، مستغلا ركنية نفذها على معلول، وبعدها يطلق طارق مجدي صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي.