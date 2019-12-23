شكرا لقرائتكم بتروجت يعترض على الظلم التحكيمي ببيانا رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصدر النادي بياناً رسمياً بشأن ما يتعرض له من ظلم تحكيمي حسبما وصف والذي جاء كالتالي..
في ظل اهتمام الدوله بالرياضة والاستثمار في هذا المجال ... وفي ظل التأكيد علي مبدأ العدالة واللعب النظيف في جميع مباريات دوري كره القدم .. فوجئ مجلس إدارة بتروجت اليوم بظلم تحكيمي كبير تعرض له فريق النادي في مباراته مع منتخب السويس بالسويس ، حيث قام الحكم سعيد حمزة بتوقيع خمس إنذارات للاعبين وطرد محمود عماد بالشوط الأول وطرد أحمد عبد الرسول في نهاية المباراة كلها بدون وجه حق ، مما أدي لهزيمة الفريق 2 / 1 بعد أن كان متقدما 1 / 0 في بداية المباراة وقبل حالة الطرد الأولي مباشرة .
وعليه يعبر مجلس الادارة عن اعتراضه الشديد عما حدث في المباراة ، وسيتم تقديم شكوي الي اتحاد الكره اعتراضا علي الاداء السئ للحكم سعيد حمزه
والأخطاء الفادحة التي ارتكبها اليوم في حق نادي بتروجت والتي أدت الي خروج المباراة بشكل غير عادل فالجميع يعلم تاريخ بتروجت في الدوري الممتاز وأسباب هبوط الفريق الموسم الماضي .
ونهيب باتحاد الكرة بصفة عامة وبلجنة الحكام بصفة خاصة التأكيد علي التزام العدالة في التحكيم ومراعاة الحياد بين الفرق المتنافسة تنفيذا للوائح الفيفا واتحاد الكرة .
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