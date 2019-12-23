ميلان يضم توديبو مقابل 25 مليون يورو لبصفقات المريكاتو الشتوي

أعلنت شبكة “سكاى إيطاليا” أن إدارة فريق ميلان قد توصلت لاتفاق نهائى مع برشلونة لضم جان كيلر توديبو مدافع البلوجرانا إلى صفوف الروسونيرى مقابل 25 مليون يورو بصفة البيع وليس الإعارة، خلال فتر الميركاتو الشتوي المقبل

يشار أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كان ميلان قد ارتبط بالتوقيع مع جان توديبو، ولكن كان هناك خلاف حول المقابل المادى للصفقة، والتي أعطي خلالها اللاعب جان كيلر توديبو موافقته فيها للانضمام لميلان الايطالي.

كما أعلنت الشبكة عن أستمرار الاتصالات بين نادي ميلان ومسئولى برشلونة حتي اليوم من أجل التوصل لحسم الصفقة بشكل نهائى، علاوة على ذلك تحاول إدارة اللومباردى ابرام إتفاق مع اللاعب على كافة البنود الشخصية.